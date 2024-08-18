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16:09, 18 августа 2024Экономика

В Венесуэле произошел крупный разлив нефти

Reuters: в Венесуэле произошел крупный разлив нефти в штате Карабобо

Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел крупный разлив нефти. Информацию об этом передает агентство Reuters.

Разлив произошел с нефтеперерабатывающего завода «Эль-Палито» в штате Карабобо на севере страны несколько дней назад. Большое количество углеводородов попало в Карибское море.

По словам биолога Эдуардо Кляйна, на спутниковых снимках залива Тристе заметно нефтяное пятно площадью около 225 квадратных километров. «Разлив произошел с "Эль-Палито". Сегодня на некоторых пляжах Бока-де-Ароа появилось большое количество углеводородов. Это затронуло несколько лодок и небольших судов», — сообщил один из источников Reuters.

При этом официальной реакции на сообщения о разливе от государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela пока не последовало.

В июле сообщалось, что в Манильском заливе затонул перевозивший 1,4 миллиона литров мазута танкер под флагом Филиппин. Утверждается, что танкер мог перевернуться и затонуть в связи с сильными дождями, которые были вызваны тайфуном «Карина».

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      Никита Савин
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