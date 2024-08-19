Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:49, 19 августа 2024Бывший СССР

Артиллерист ВС России рассказал о хитрости украинской армии для маскировки орудий

Российский артиллерист рассказал, как ВСУ «сдваивают стволы» для маскировки

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Артиллерист армии России батальона БАРС-23 с позывным Квант рассказал как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сдваивали стволы» орудий для маскировки американской гаубицы М777, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные поставили миномет в створе, синхронно стреляя из него и из М777. Чтобы определить местоположение орудия, рассказывает военный, пришлось разместить трех наблюдателей на удалении километра, записывая время и направление огня, чтобы примерно представить квадрат, откуда ведется огонь.

«Наш "Зоопарк" засек оба орудия. Навели туда "Грады". (...) Саму гаубицу мы уже "Мстой" раздолбали. Тут нет какой-то лично заслуги. Все это результат командной работы», — заключил Квант.

Ранее российский артиллерист с позывным Сэм заявил, что украинские военные испытывают нехватку снарядов и артиллерийской техники, которую пытаются компенсировать FPV-дронами. «Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая — от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсируют это обилием дронов», — раскрыл проблемы Сэм.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв произошел на российском нефтехимическом заводе

      Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе в российском регионе попал на видео

      В России указали на большую ошибку Зеленского

      Вложения в китайскую экономику резко снизились

      Неудовлетворенная россиянка засудила брачное агентство за плохой подбор женихов

      Истребитель-бомбардировщик Су-34 получил новые функции

      Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных

      Возврат некоторых товаров захотели запретить

      Собиравшегося вступить в РДК и воевать на стороне Украины россиянина задержали

      Российская легкоатлетка оценила шансы Игр БРИКС стать альтернативой Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше