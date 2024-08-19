Артиллерист ВС России рассказал о хитрости украинской армии для маскировки орудий

Российский артиллерист рассказал, как ВСУ «сдваивают стволы» для маскировки

Артиллерист армии России батальона БАРС-23 с позывным Квант рассказал как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сдваивали стволы» орудий для маскировки американской гаубицы М777, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные поставили миномет в створе, синхронно стреляя из него и из М777. Чтобы определить местоположение орудия, рассказывает военный, пришлось разместить трех наблюдателей на удалении километра, записывая время и направление огня, чтобы примерно представить квадрат, откуда ведется огонь.

«Наш "Зоопарк" засек оба орудия. Навели туда "Грады". (...) Саму гаубицу мы уже "Мстой" раздолбали. Тут нет какой-то лично заслуги. Все это результат командной работы», — заключил Квант.

Ранее российский артиллерист с позывным Сэм заявил, что украинские военные испытывают нехватку снарядов и артиллерийской техники, которую пытаются компенсировать FPV-дронами. «Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая — от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсируют это обилием дронов», — раскрыл проблемы Сэм.