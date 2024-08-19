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03:26, 19 августа 2024Бывший СССР

Российский артиллерист раскрыл проблемы ВСУ

Артиллерист Сэм: ВСУ пытаются компенсировать нехватку снарядов и техники

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку снарядов и артиллерийской техники, которую пытаются компенсировать FPV-дронами. Об этом заявил российский артиллерист с позывным Сэм в беседе с РИА Новости.

«Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая — от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсирует это обилием дронов», — раскрыл проблемы Сэм.

Его сослуживец с позывным Квант добавил, что у ВСУ начинает изнашиваться оборудование. Из-за этого, по словам военнослужащего, заявленные на бумаге преимущества Западной техники нивелируются.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрыл от Запада план атаки на Курскую область. Он сделал это потому, что ранее, после того как он ставил союзников в известность о своих намерениях, операции срывались.

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      Евгений Силаев
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