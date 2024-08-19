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05:31, 19 августа 2024Путешествия

Британец в разговоре с россиянкой описал соотечественниц фразой «совершенно не ухоженные»

Фото: Nigel Roddis / Reuters

Российская тревел-блогерша, живущая в Европе, поговорила с другом-британцем, который рассказал ей о своем опыте отношений с девушками из разных стран. Его историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Иностранец признался россиянке, что не хотел бы строить отношения с соотечественницами. «Я ходил на свидания с девушками-британками. Приходят в спортивном костюме, совершенно не ухоженные, без косметики или накрашенные так, что лучше бы было без макияжа!» — такими словами описал он жительниц Великобритании в разговоре с подругой.

Мужчина пояснил, что у британок считается красивым образ с небрежным пучком волос на голове, оранжевым тональным кремом, яркими бровями и бесцветными губами. «Почему им не хочется выглядеть и вести себя женственно, чтобы хотелось ухаживать, защищать?» — задался вопросом знакомый блогерши.

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Британец добавил, что внешне его привлекают латиноамериканки, однако он считает их чересчур ревнивыми. А вот с девушкой из России или стран Восточной Европы он бы хотел попробовать построить отношения. Иностранец отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге он видел много красивых женщин, «нарядных, с идеальным макияжем, которые выглядели, как модели».

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о любимых женских типажах итальянцев. По ее словам, для мужчин в этой стране фигура имеет очень важное значение.

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      Алина Черненко
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