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14:38, 19 августа 2024Мир

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 116 миллионов долларов

Фото: Viktor Osipenko / Shutterstock / Fotodom

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 783 миллиона крон (116 миллионов долларов). Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны королевства.

«Крайне важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя. Этот двадцатый пакет военной поддержки был составлен на основе желаний и потребностей Украины», — приводятся слова главы датского Минобороны Троэлса Лунда Поульсена.

В ведомстве указали, что предоставляемые средства будут потрачены на закупку продукции у западных и украинских оборонных предприятий, обеспечивая их заказами «как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

В марте правительство Дании решило увеличить расходы на оборону до 2,4 процента от ВВП страны, что превышает требования для стран НАТО.

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      Глеб Бажуткин
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