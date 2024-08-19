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08:32, 19 августа 2024Мир

Еще одна страна обеспокоилась о своей безопасности из-за конфликта на Украине

Politico: Япония обеспокоилась о безопасности в Азии из-за конфликта на Украине

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Япония обеспокоилась сохранением безопасности в Азии из-за конфликта на Украине. Об этом передает Politico.

«С точки зрения Токио, украинский конфликт поставил под вопрос архитектуру безопасности Азии. В результате не только сама Япония, но также Южная Корея, Тайвань и Филиппины укрепляют свои союзы друг с другом и с США», — отмечает агентство.

По мнению авторов материала, Япония опасается якобы возможного нападения Китая на Тайвань, поэтому «стремится получить поддержку западных стран для укрепления безопасности в регионе».

Ранее Politico сообщила, что конфликт на Украине еще больше ставит перед Японией вопрос о создании «азиатского НАТО» на фоне возможного конфликта на Тайване.

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      Дарья Устьянцева
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