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14:33, 19 августа 2024Силовые структуры

Генпрокуратура заявила о хищении трех миллиардов рублей из бюджета нацпроектов

Генпрокуратура РФ: свыше 3 млрд рублей похищено из бюджета нацпроектов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По итогам прокурорских проверок следственные органы возбудили уголовные дела о хищениях при реализации нацпроектов на сумму, превышающую три миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Соблюдение законодательства при выполнении нацпроектов является приоритетом в работе ведомства по указанию генпрокурора Игоря Краснова.

За первое полугодие 2024 года прокуроры выявили свыше 58 тысяч нарушений и внесли 22 тысячи представлений для их устранения. В суды было подано 6,7 тысячи заявлений на сумму 2,9 миллиарда рублей. С подачи прокуратуры привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 14,8 тысячи граждан, возбуждено 500 уголовных дел.

Нарушения выявлены в разных регионах по нацпроектам «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Экология». Общая сумма штрафов превысила 300 миллионов рублей.

2 августа сообщалось об опасениях Генпрокуратуры России в связи с расширением полномочий полиции по миграционному контролю, которые могут привести к ограничению прав законопослушных граждан.

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      Любовь Ширижик
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