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15:15, 19 августа 2024Россия

Кадыров обратился к Маску и посоветовал не отвлекаться на отсталых людей

Глава Чечни Кадыров обратился к Маску и выразил благодарность за Starlink

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к бизнесмену Илону Маску и выразил ему благодарность за Starlink. Он также призвал его не отвлекаться на мнения отсталых людей. Пост политик опубликовал в Telegram-канале.

До этого американский предприниматель заявил, что не дарил Кадырову электрокар Tesla Cybertruck. «Продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!» — отметил чеченский глава в новом посте, обращаясь к Маску.

Кадыров уверяет, что благодаря Starlink скорость связи в зоне специальной военной операции (СВО) улучшилась.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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