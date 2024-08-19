Кадыров обратился к Маску и посоветовал не отвлекаться на отсталых людей

Глава Чечни Кадыров обратился к Маску и выразил благодарность за Starlink

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к бизнесмену Илону Маску и выразил ему благодарность за Starlink. Он также призвал его не отвлекаться на мнения отсталых людей. Пост политик опубликовал в Telegram-канале.

До этого американский предприниматель заявил, что не дарил Кадырову электрокар Tesla Cybertruck. «Продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!» — отметил чеченский глава в новом посте, обращаясь к Маску.

Кадыров уверяет, что благодаря Starlink скорость связи в зоне специальной военной операции (СВО) улучшилась.