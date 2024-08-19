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15:32, 19 августа 2024Экономика

Китай подарит постсоветской стране десятки миллионов долларов

Таджикистан заявил о получении от Китая безвозмездной помощи на $40,7 млн

Фото: Asanka Ratnayake / Reuters

Таджикистан получит от правительства Китая 300 миллионов юаней (около 40,7 миллиона долларов) в виде безвозмездной помощи для реализации различных согласованных государствами проектов. Об этом со ссылкой на опубликованные в постсоветской стране материалы сообщает ТАСС.

В начале июля, в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе, пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона сообщила о подписании соответствующего документа, не приведя подробностей, напоминает агентство. Отмечается, что проект соглашения был одобрен правительством Таджикистана, а во время использования подаренных десятков миллионов предстоит «регулярно отчитываться перед правительствами двух стран».

В первом полугодии 2024 года из Китая поступило почти 40 процентов полученной Таджикистаном помощи, касающейся в том числе инфраструктурных проектов. В частности, в ходе визита китайского руководителя были открыты новые здания правительства и парламента страны, построенные при участии специалистов и с использованием финансирования из КНР.

Вскоре после завершения визита в МИД Таджикистана заявили, что страны являются «искренними стратегическими партнерами». Сообщения о создании Китаем военной базы в республике ведомство опровергло.

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      Дмитрий Воронин
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