Клава Кока с бойфрендом застряла на острове из-за пожара

Певица Клава Кока рассказала, что застряла на острове Мадейра из-за пожаров

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) рассказала, что застряла на португальском острове Мадейра из-за пожара. Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка отдыхала на популярном курорте вместе со своим бойфрендом Александром Повериным, однако не может вернуться в Россию уже несколько дней из-за пожаров, охвативших остров.

«Если коротко: застряли на острове, не летают самолеты, и пожар растет», — поделилась Клава с подписчиками.

Также девушка рассказала, что и на остров они с молодым человеком попали с трудом.

«Первый рейс просто отменили, на второй нас не посадили, потом самолет не мог приземлиться из-за ветра. Мы решили не сдаваться — и вот мы здесь. И начинается пожар!» — сокрушается Кока.

Ранее сообщалось, что Клава Кока отреагировала на конфликт Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова.