«Ланцет» уничтожил инженерную машину разграждения ВСУ на границе с Курской областью

МО РФ: «Ланцет» уничтожил машину разграждения ВСУ на границе с Курской областью

Telegram / Минобороны России

Барражирующий боеприпас «Ланцет» атаковал инженерную машину разграждения Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от границы с Курской областью. Видео уничтожения техники противника опубликовали в Telegram-канале Минобороны России.

Боеприпас запустили военнослужащие российской группировки войск «Север», которые обнаружили украинскую инженерную машину разграждения в ходе разведки. «После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР противника», — добавили в пресс-службе оборонного ведомства.

Кадры были сняты в режиме реального времени, они послужили доказательством, что инженерная машина действительно была уничтожена. Экипаж ИМР попытался потушить пожар, но безуспешно.

Ранее стало известно, что ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области. Российские военные также смогли вернуть контроль над несколькими населенными пунктами.