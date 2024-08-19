Лукашенко рассказал о массовых звонках военных ВСУ родным перед атакой на Курскую область

Лукашенко: военные ВСУ массово звонили родным перед атакой на Курскую область

Украинские военные массово звонили домой и прощались перед атакой на Курскую область, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». Его слова передает БелТа.

«Украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили наперебой домой и прощались со своими родственниками. Вот те, кто шли на Курск, они простились дома со своими родственниками», — утверждает глава государства.

Он заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «понимают бесперспективность».

В этом же интервью Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики. Он назвал ситуацию в соседнем государстве глубоко личной для него самого.

