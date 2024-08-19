Минобороны заявило об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Курской области

МО: Су-34 ночью нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в ночное время уничтожил пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Там уточнили, что удар наносился бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В пункте временной дислокации, пораженным Вооруженными силами (ВС) России также располагалась бронетехника Украины.

Назначенные цели были поражены. После того, как подтверждение этого было получено, экипаж самолета вернулся на аэропорт вылета, отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие е спецназа «Ахмат» ВС России за минувшие сутки уничтожили четыре единицы техники и большое число пехоты ВСУ. Он рассказал, что, по его наблюдениям, противник загоняет боевую технику в Курскую область уже не в таком количестве, как раньше.