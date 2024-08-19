Алаудинов: в Курской области за сутки уничтожили 4 единицы техники и пехоту ВСУ

Военнослужащие спецназа «Ахмат» ВС России за минувшие сутки уничтожили четыре единицы техники и большое число пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Командир спецназа добавил, что, по его наблюдениям, противник загоняет боевую технику в российский регион уже не в таком количестве, как раньше.

«Сегодня есть одна БМП, один пикап, один грузовик, одна пушка, также уничтожили один расчет "Бабы-Яги". Одного снайпера уничтожили ребята», — дополнил Алаудинов. Кроме того, на всех участках боевого соприкосновения было ликвидировано «много пехоты».

Ранее командир «Ахмата» опубликовал кадры уничтожения военной техники ВСУ под Суджей, заявив о ее быстрой ликвидации. «Иностранная военная техника горит превосходно», — прокомментировал он.