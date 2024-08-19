Мирная жительница пострадала при повторном обстреле российского города

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при повторном обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам нашей области. Повторно обстрелян город Шебекино. Ранена женщина», — написал чиновник.

По его словам, россиянка получила контузию, на данный момент ей оказывается медицинская помощь.

Обстрелам также подверглось село Тишанка, где повреждения получила линия электропередачи. Помимо того, дроны противника атаковали поселок Октябрьский и село Байцуры.

В этот же день Гладков сообщал об обстреле Шебекино со стороны ВСУ. По его словам, повреждения получили четыре частных домовладения, коммерческий объект, легковая машина и линия электропередачи.