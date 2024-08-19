RT: морпехи устроили засаду колонне техники ВСУ в Курской области

Колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в засаду в Курской области. Об этом военкору RT Александру Яремчуку рассказали российские морпехи.

Российские военные с позывными Бык и Балу рассказали, что подпустили к себе бойцов ВСУ на дистанцию 150-200 метров.

«Прямо впритык! Потому что чем ближе к нам противник, тем больше вероятность, что он не наведет артиллерию... Они теряются, когда в них стреляют с двух флангов: они не понимают, куда стрелять, куда бежать», — рассказал боец.

В результате спланированных действий морпехи устроили засаду колонне техники ВСУ и обездвижили ее минами. Кроме того, они открыли огонь по украинской пехоте.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

