Москвичи стали реже покупать квартиры в новостройках

«Метриум»: число сделок по покупке новостроек в Москве снизилось на 30 процентов

Число сделок по покупке строящегося жилья в Москве в июле снизилось на 30 процентов к предыдущему месяцу, достигнув 7,3 тысячи. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.

Год к году этот показатель снизился менее значительно — на 15 процентов. Всего с января по июль девелоперы заключили около 52 тысяч договоров по покупке новостроек, что на четыре процента меньше, чем за тот же период 2023 года.

Причиной сохранения устойчивого спроса на строящееся жилье Сырцов назвал меры поддержки, такие как семейная ипотека, субсидированные кредиты и предоставление рассрочки покупателям. Отчасти спрос на новостройки, с его слов, уменьшился из-за окончания программы льготной ипотеки, а также ипотеки для IT-специалистов.

Ранее стало известно, что в России задумали ужесточить требования к льготной ипотеке. По данным пресс-службы Минфина, станут невозможными серые схемы застройщиков — например, когда при продаже новостроек происходит переуступка прав по договорам долевого участия (ДДУ). В таких схемах девелопер не выполняет требование о размещении на эскроу-счете средств, полученных по ДДУ, что увеличивает риски для покупателя.