Требования к льготной ипотеке в России собрались ужесточить

Минфин: в России ужесточают требования при выдаче льготной ипотеки

В России ужесточают требования при выдаче льготной ипотеки — если сделка не будет соответствовать новым критериям, банк не сможет выдать такой кредит. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина, пишут «Известия».

Теперь будут пресекаться серые схемы застройщиков — например, когда при продаже строящегося жилья происходит переуступка прав по договорам долевого участия (ДДУ). Схема заключается в том, что девелопер обходит требование размещать сумму, полученную по ДДУ, на эскроу-счет (он нужен для того, чтобы защитить покупателей от потери денег при оплате строящегося жилья).

«Например, квартиру стоимостью 10 миллионов рублей застройщик продает связанному с ним юридическому лицу по значительно заниженной цене, например в 2 миллиона рублей — на эскроу-счете размещаются только эти деньги. Но затем эта фирма-"прокладка" продает квартиру конечному покупателю, но уже по рыночной стоимости. В таком случае 8 миллионов рублей разницы идут застройщику напрямую, минуя счет эскроу, на котором как было 2 миллиона рублей, так и осталось», — пояснил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

В итоге покупатель жилья в новостройке сильно рискует — если по каким-то причинам дом не достроят, ему вернут всего 2 миллиона рублей, потому что только эта сумма будет на счете эскроу.

Ранее ценам на новые квартиры в России предрекли обрушение на 20-30 процентов к концу 2024 года. При этом на вторичном рынке, по прогнозам риелторов, ситуация сильно не изменится.