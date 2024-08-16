Ценам на новые квартиры предрекли обрушение

Риелторы предрекли снижение цен на новостройки на 20-30 %

К концу 2024 года цены на квартиры в новостройках могут рухнуть на 20-30 процентов, считают участники рынка. Это в эфире радиостанции «Говорит Москва» предрек основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По его словам, коррекция будет только на первичном рынке. Согласно прогнозам Апрелева, на вторичке ситуация не поменяется. «Но и роста тоже существенного не произойдет», — уверен он.

Ранее в августе стало известно, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ средняя ставка по ипотечному кредиту превысила 20 процентов. При этом в июле только в Москве было заключено 12 тысяч договоров ипотечного кредитования.

Сейчас аналитики начали говорить об апокалипсисе на рынке ипотеки.