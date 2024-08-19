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09:08, 19 августа 2024Из жизни

Мужчина узнал об измене жены с врачом и расстался с жизнью

В Китае мужчина не вынес измены жены с врачом и покончил с собой

Фото: Graeme Kennedy / Shutterstock / Fotodom

В Китае мужчина расстался с жизнью после того, как узнал об измене жены. Об этом пишет South China Morning Post.

Историю 26-летнего мужчины по фамилии Ванг рассказала его мать в соцсетях. По ее словам, все началось, когда сын переносил информацию из старого телефона жены по фамилии Мао в новый, который купил ей в подарок. Он заметил в мессенджере переписку между женщиной, которая работала медсестрой и ее коллегой, врачом-хирургом. Из сообщений было очевидно, что они любовники, и их роман длится уже несколько месяцев.

Информация об измене жены шокировала мужа: Мао была первой и единственной любовью Ванга, они познакомились в университете в 2019 году и поженились лишь за полгода до ее измены. Сначала он подумал, что коллега мог вынудить ее вступить в сексуальные отношения с ним или даже изнасиловать ее. Но после обращения в полицию и короткого расследования, выяснилось, что Мао добровольно вступила в эти отношения. Она призналась во всем Вангу и попросила прощения. Мужчина не вынес правды, у него случился эмоциональный срыв.

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После этого двое отправились в отпуск на курорт, куда они ездили студентами, в надежде восстановить отношения. При этом они поселились в отдельных номерах. Однако предательство Мао не давало Вангу покоя. Ночью 2 августа он написал жене записку, в которой поблагодарил за то, что она «провела с ним его лучшие годы», и обещал любить ее «даже в ином мире». Мао увидела записку лишь утром и поспешила в номер Ванга. Муж был жив, однако находился в растрепанных чувствах. В какой-то момент он бросился на жену и схватил за шею, но потом выставил из комнаты, потому что не хотел причинять ей боль. Затем он совершил суицид.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Церемонию венчания прервали представители властей и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте нет 18 лет.

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      Антонина Черташ
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