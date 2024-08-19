На Украине смирились с потерей Крыма и Донбасса

BZ: на Украине все больше понимают, что Донбасс и Крым останутся российскими

На Украине растет число жителей, смирившихся с потерей Крыма и Донбасса. Об этом заявил украинский социолог Владимир Ищенко, передает Berliner Zeitung (BZ).

«Все большее число [украинцев] понимает, что часть Донбасса или Крыма, вероятно, останется российской», — объяснил Ищенко.

По словам социолога, вместе с тем фиксируется и рост числа жителей Украины, поддерживающих переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что население страны устало от конфликта. Ищенко рассказал, что даже после ужесточения закона о мобилизации данные в военкоматах обновили лишь 40 процентов военнообязанных украинцев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял об усталости военных от постоянных боевых действий и их негативной динамики. Он также отмечал дефицит оружия у Вооруженных сил Украины.