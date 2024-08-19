Джонсон: Российская армия заблокировала наступление ВСУ в Курской области

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остановлено, их продвижение заблокировала Российская армия. На это указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать [совместные] действия, усиливать друг друга и действовать согласованно», — резюмировал экс-сотрудник американских спецслужб. По его словам, наступление украинской армии уже «становится катастрофой для Киева».

Ранее Джонсон допустил, что ВСУ потеряли треть своего контингента, направленного для участия в наступательной операции на территории Курской области. «Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, трети военнослужащих не стало — это серьезное число, и одному богу известно, сколько из них ранено», — сказал эксперт.