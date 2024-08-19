Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 19 августа 2024Мир

На Западе указали на невозможность ВСУ продолжать наступление в Курской области

Джонсон: Российская армия заблокировала наступление ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остановлено, их продвижение заблокировала Российская армия. На это указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать [совместные] действия, усиливать друг друга и действовать согласованно», — резюмировал экс-сотрудник американских спецслужб. По его словам, наступление украинской армии уже «становится катастрофой для Киева».

Ранее Джонсон допустил, что ВСУ потеряли треть своего контингента, направленного для участия в наступательной операции на территории Курской области. «Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, трети военнослужащих не стало — это серьезное число, и одному богу известно, сколько из них ранено», — сказал эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше