Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 19 августа 2024Мир

В США признали потерю трети контингента ВСУ в Курской области

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли треть контингента в Курской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже треть своего контингента, направленного в Курскую область. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, треть военнослужащих была убита — это серьезное число, и одному Богу известно, сколько из них ранено», — сказал эксперт, сравнив действия Киева с попыткой поставить на кон в казино деньги, отложенные на обучение детей.

19 августа стало известно, что ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. У строения оказались повреждены три пролета. Для вывоза местных жителей используются лодки.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранные наемники ВСУ попали в плен в Курской области. Их колонну уничтожили при передислокации

      Еще один член НАТО позволил Киеву использовать западное оружие для ударов по России

      Доказано ступенчатое замедление Земли

      Минобороны показало кадры поражения украинской бронетехники в Курской области

      Путин высказался о товарообороте России и Азербайджана

      Стилист Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба

      Россия ввела новые персональные санкции против Великобритании

      Сокамерницы избили арестованную за подготовку нападения на школу россиянку

      Популярный российский комик назвал американских юмористов ленивыми

      Арестованный по обвинению в организации расправы российский сенатор остался в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше