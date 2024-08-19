Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли треть контингента в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже треть своего контингента, направленного в Курскую область. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, треть военнослужащих была убита — это серьезное число, и одному Богу известно, сколько из них ранено», — сказал эксперт, сравнив действия Киева с попыткой поставить на кон в казино деньги, отложенные на обучение детей.

19 августа стало известно, что ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. У строения оказались повреждены три пролета. Для вывоза местных жителей используются лодки.