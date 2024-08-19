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05:34, 19 августа 2024Россия

Названа самая перспективная работа в 2024 году в России

Аналитик Данина назвала самой перспективной в РФ в 2024 году работу в сфере IT

Фото: Tim van der Kuip / Unsplash

В России наиболее перспективными профессиями на сегодняшний день являются профессии IT-сферы, такие, как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности из-за дефицита кадров. Об этом рассказала эксперт по рынку труда Наталья Данина, пишет РИА Новости.

«Топ самых высокооплачиваемых специальностей возглавляют профессии из сферы IT. Это дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры», — уточнила она.

По ее словам, в этой сфере в 2024 году также востребованными специальностями являются программисты, аналитики данных, руководители IT-проектов, специалисты техподдержки, тестировщики. При этом рынок труда в IT-сфере несбалансирован, подчеркнула Данина. Так, есть нехватка квалифицированных специалистов, а среди молодых специалистов наблюдается высокая конкуренция.

В последнее время в РФ также наблюдается тренд на рабочие специальности. Желание перейти в рабочие профессии объясняется тем, что в этой сфере наблюдается острый дефицит кадров, что приводит к росту заработных плат, резюмировала аналитик.

Ранее российские СМИ написали, что работодатели стали чаще искать IT-специалистов, владеющих китайским языком. Спрос на таких сотрудников с января по июль 2024 года увеличился на 31 процент, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что прогнозные потребности рынка труда в России огромны. Для одной только обрабатывающей промышленности на период до 2030 года необходимо дополнительно около 1,7 миллиона работников.

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      Марина Совина
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