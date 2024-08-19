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09:36, 19 августа 2024Спорт

Названа сумма штрафов за нарушения ПДД лучшего бомбардира РПЛ за последние полтора года

Глушенков получил штрафы на 160 тысяч рублей за нарушения ПДД за полтора года

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Атакующий полузащитник Зенита Максим Глушенков за последние полтора года получил штрафы за нарушения ПДД на 160 тысяч рублей. Такую сумму назвал Telegram-канал Mash.

За это время игрок 126 раз превысил скорость, четыре раза нарушил разметку или проигнорировал знаки, четырежды не оплатил проезд по платным дорогам, девять раз припарковался в неположенном месте и дважды проехал на красный. Россиянин управляет автомобилем BMW X5 M.

25-летний игрок — лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ. В пяти матчах он забил семь мячей.

Ранее стало известно, что Глушенков сломал руку в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Он не смог продолжить игру и был заменен.

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      Алексей Гусев
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