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18:45, 19 августа 2024Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Стоимость самой дешевой квартиры в Сочи составила восемь миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Цена самой дешевой квартиры в Сочи, доступной для покупки на данный момент, составила восемь миллионов рублей. Информацию об объекте и его месторасположении «Ленте.ру» назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

Речь идет о строящейся студии, расположенной в Адлерском районе города-курорта. Ее площадь составляет 23 квадратных метра, сдача запланирована на 2025 год. Уточняется, что по документам лот представляет собой апартаменты, то есть нежилое помещение.

Наиболее бюджетную квартиру в Сочи со сдачей в этом году удастся приобрести за 11,8 миллиона рублей. Она находится в Хостинском районе, ее метраж — 26 «квадратов». При этом юридически она также относится к апартаментам.

Ранее в августе стало известно, что цена самой дешевой готовой «однушки» Москвы оценили в 4,52 миллиона рублей.

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      Полина Кислицына
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