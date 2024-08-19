69-я параллель
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13:13, 19 августа 202469-я параллель

Названы три самых безопасных для пешеходов и водителей региона России

РИА Новости: самая низкая аварийность на дорогах в Чечне, ЯНАО и на Чукотке

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России наименьшее число дорожно-транспортных происшествий за первое полугодие наблюдалось в Чечне, Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке. О лидерах по безопасности дорог для пешеходов и водителей среди регионов пишет РИА Новости.

По итогам первого полугодия в Чечне на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 11,1 случая ДТП с пострадавшими, что в восемь с половиной раз ниже, чем по стране в целом. Следом за Чечней идут ЯНАО и Чукотка, а замыкают пятерку лидеров Московская и Томская области, где число аварий с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспортных средств не превышает 50.

За период с января по июнь 2024 года в России, по подсчетам агентства, произошло 56,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий, что почти соответствует показателям аналогичного периода предыдущего года. Число пострадавших в авариях тоже почти не изменилось.

В апреле ГИБДД сообщало, что количество ДТП на дорогах России за первый квартал 2024 года снизилось на 4 процента, число жертв аварий уменьшилось на 2,2 процента соответственно. По информации автоинспекции, быстрее всего аварийность снижается в Брянской области, Ингушетии, на Чукотке, в Туве, Чечне, Смоленской области и Адыгее.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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