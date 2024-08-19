Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в области

В Днепропетровской области повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Лысак сообщил о повреждении объектов в нескольких районах области. В частности, в Зеленодольской общине были повреждены солнечные панели и сопутствующая инфраструктура.

«Везде без жертв и пострадавщих», — подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Ранее объект критической инфраструктуры был поврежден в Сумской области. Как уточняется, данный объект находится в городе Белополье, дополнительные характеристики не сообщаются.