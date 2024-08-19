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12:15, 19 августа 2024Бывший СССР

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

Командование ВСУ «Север»: в Белополье повреждена критическая инфраструктура

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Сумской области на севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил республики (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что данный объект находится в городе Белополье. Какая именно критическая инфраструктура получила повреждения, неизвестно.

Всего за прошедшие сутки, по данным ВСУ, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях прогремели 255 взрывов.

16 августа стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате никто не пострадал. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Несколько объектов инфраструктуры были также повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Где они располагались, назначенные Киевом местные власти не уточнили.

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      Екатерина Грищенко
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