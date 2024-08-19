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14:47, 19 августа 2024Экономика

Польский топливный гигант анонсировал полный отказ от российской нефти

Глава польского Orlen заявил о скором отказе от российской нефти на своих НПЗ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В скором времени польский топливный концерн Orlen полностью откажется от использования российской нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Такой анонс сделал председатель правления Orlen Иринеуш Фафара, передает РИА Новости.

По его словам, сырье из России в настоящее время потребляет НПЗ в чешском Литвинове, что связано с инфраструктурными ограничениями. Как только эти проблемы будут сняты, нефть будет поставляться из другого источника.

Все остальные заводы польского гиганта уже давно не используют российскую нефть, а испытания на НПЗ в Литвинове по переводу завода на другую смесь идут успешно, заявил Фафара.

Польша отказалась от поставок российской нефти весной 2022 года. Сырье по трубопроводу в России закупают несколько европейских стран, поскольку получение нефти из других источников для них затруднено.

Ранее Orlen предупредила Венгрию, Словакию и Австрию о том, что платежи в адрес «Газпрома» за поставленный газ могут быть арестованы в связи с делом о прекращении поставок российского газа в 2022 году и требованием Варшавы к Москве о возмещении убытков.

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