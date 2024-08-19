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20:21, 19 августа 2024Путешествия

Паре отказали в заселении в отель на популярном у россиян курорте из-за разницы в возрасте

Паре отказали в заселении в отель на Кубе из-за разницы в возрасте в 20 лет

Фото: Alexander Kunze / Unsplash

Паре туристов отказали в заселении в отель на Кубе из-за большой разницы в возрасте и отсутствия официально зарегистрированного брака. Об этом пишет портал CiberCuba.

Расстроенная 31-летняя женщина записала видео из холла отеля Gran Muthu Almirante Beach на популярном у россиян курорте Ольгин и отправила его независимому журналисту Йосмани Майете Лабраде, который поделился им в своих социальных сетях.

«Я нахожусь в отеле Gran Muthu Almirante Beach. Они не разрешили мне заселиться вместе с моим партнером, с которым я прожила восемь лет, потому что, по их словам, он на 20 лет старше меня и мы официально не женаты. Это неуважение», — возмутилась героиня ролика.

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Авторы материала отмечают, что причина отказа, выдвинутая персоналом отеля, представляет собой нарушение прав граждан.

Ранее отель в Анапе отказал в уборке и смене белья семье россиян с больным ребенком. Управляющая аргументировала это тем, что прачечная «белье с рвотными пятнами не принимает».

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      Алина Черненко
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