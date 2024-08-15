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12:04, 15 августа 2024Путешествия

Россиянам с больным ребенком отказали в уборке номера в Анапе

TourDom: отель Анапы отказал в уборке и смене белья россиянам с больным ребенком

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Отель в Анапе отказал в уборке и смене белья семье россиян с больным ребенком. Подробностями истории поделился портал TourDom.

Уточняется, что туристы отдыхали в отеле «Ателика Гранд Меридиан». На шестую ночь на курорте у младшего ребенка с ограниченными возможностями здоровья поднялась температура, и началась рвота. Утром гости обратились на ресепшен с просьбой убрать номер и поменять постельное белье.

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Как пишет издание, запрос гостей проигнорировали. Тогда мать ребенка попыталась решить проблему через управляющую отеля, но та заявила, что горничных в гостинице нет и она может сама убрать номер и принести новое белье при условии, что гости постирают грязное сами. «У нас прачечная с рвотными пятнами не принимает, а платить за белье из своего кармана я не собираюсь», — предупредила сотрудница отеля.

После этого семья обратилась в службу контроля качества сети гостиниц, и через несколько часов горничная все-таки занялась уборкой номера. Руководитель Atelika Hotel Group Алексей Высоканов заявил, что туристам принесли извинения, предоставили комплемент и предложили бесплатное переселение в другой отель сети.

В середине июля гости четырехзвездочного отеля Volna Sea Village в Анапе остались без электричества больше чем на сутки. Туристы, которые не могли воспользоваться туалетами и помыть детей, устроили бунт и попали на видео.

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      Алина Черненко
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