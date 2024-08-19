По факту взрыва на газопроводе в Стерлитамаке возбудили уголовное дело

СК возбудил дело о нарушении безопасности после взрыва на газопроводе в Башкирии

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на газопроводе в Стерлитамаке, в результате которого пострадали трое человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

Дело заведено по статье о нарушении требований промышленной безопасности на предприятии, повлекшем травмирование людей.

По версии следствия, 19 августа при проведении работ на газопроводе, находящемся в ведении одного из нефтехимических предприятий Стерлитамака, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси. В результате случившегося трое человек получили ожоги – сейчас они госпитализированы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. На месте также работают сотрудники МЧС и других экстренных служб.

