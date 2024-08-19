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15:36, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер рассказал об общении с нетрезвым Дудем

Блогер Голополосов заявил, что встретился с нетрезвым Дудем на концерте в Москве

Кадр: кипнисОвщина. ностальгия / YouTube

Популярный российский блогер, ведущий известного YouTube-шоу «+100500», известный как Макс +100500, рассказал об общении с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Подробности он раскрыл в подкасте блогера Матвея Кипниса, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам блогера, единственная его встреча с Дудем произошла на концерте рок-группы Slaves (в настоящее время носит название Soft Play) в Москве. «Он еще пьяный был чуть-чуть, видимо. И он включил Дудя в этот момент. Я просто стоял, а он такой: "Вы знаете, что это за человек?" На меня показывает и как будто свою вот эту тему дудевскую, короче, начал включать. Просветительскую», — поделился Голополосов воспоминаниями.

Блогер признался, что от встречи с журналистом у него остались приятные впечатления. Он добавил, что звал Дудя к себе в подкаст, но тот отказался приходить.

В ноябре 2023 года Макс +100500 впервые стал отцом. У блогера и его супруги Анастасии Боднар родился сын Лука.

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      Мария Большакова
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