Популярный блогер Макс +100500 стал отцом

Жена блогера Голополосова сообщила, что у них родился сын Лука

Популярный российский блогер, ведущий YouTube-шоу «+100500» Максим Голополосов, известный как Макс +100500, стал отцом. Об этом сообщила жена блогера Анастасия Боднар в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Супруга опубликовала фото с новорожденным сыном, которого назвали Лукой. «Маленькая часть истории в картинках о том, как родился канадец Лука Максимович», — подписала она пост. Также в публикации уточнялось, что сын блогера родился в Торонто.

Ранее блогер рассказал о первом заработке, который принесло ему шоу «+100500». По его словам, он заработал 70 тысяч рублей на контенте, когда в России еще не было монетизации на YouTube.

В сентябре 2022 года Голополосова встретили в Казахстане. Блогер объяснил свой отъезд из России тем, что ему нужно было провести там съемки. Голополосов женился на Боднар в июле 2022 года. О том, что они ждут ребенка, блогер сообщал весной 2023 года.