Поставки грузинского вина в Россию резко выросли

Экспорт вина из Грузии в Россию вырос на 22 процента по итогам января-июля

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы поставок вина из Грузии в Россию выросли на 22 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составили более 44 тысяч тонн. Об этом сообщается на сайте Национальной службы статистики республики.

В ведомстве отметили, что за этот период времени грузинские экспортеры отправили в Россию в общей сложности 44,7 тысячи тонн. Стоимость отгрузок составила 121,4 миллиона долларов. Для сравнения: в январе-июле 2023 года Грузия экспортировала в РФ 36,5 тысячи тонн вина на 99 миллионов долларов. Таким образом, за год поставки увеличились на 8,2 тысячи в физическом и на 22,4 миллиона в денежном выражении.

Поставки грузинского вина в Россию растут не первый месяц. Так, в январе-феврале 2024 года экспорт этой продукции из республики в РФ увеличился на 54,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 13,2 тысячи тонн на сумму в 35,9 миллиона долларов.

Эксперты связывают подобную динамику прежде всего с резким увеличением пошлин на ввоз в Россию вина из Европы и США. В конце июля 2023 года правительство подняло ставку с 12,5 до 20 процентов, после чего поставки этой продукции из западных стран стали резко падать. При этом в настоящее время в правительстве обсуждают вариант с повышением пошлин до 25 процентов.