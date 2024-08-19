Раскрыты главные страхи россиян в путешествиях

Твил.ру: российские туристы боятся перечислять предоплату за отель

Аналитики онлайн-сервиса Твил.ру раскрыли главные страхи россиян в путешествиях. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, по данным экспертов, отечественные туристы больше всего боятся перечислять предоплату за отель. Они думают, что их не заселят в номер, а обратной связи от арендодателя не будет.

Соотечественники также опасаются, что их не разместят в гостинице вместе с питомцами, с которыми они привыкли путешествовать. «Отдыхающих пугают военные действия, возможные атаки беспилотников, пожары, которые могут случиться в месте отпуска», — говорится в сообщении.

Более того, туристов пугает возможное несоответствие реальных номеров фотографиям, а также потенциальные аварии, отсутствие воды, электричества и мобильной связи.

Настораживают россиян и ситуации, когда владельцы съемных квартир или работники гостиниц в мессенджерах запрашивают у них личные данные.

Ранее российские туристы рассказали, что пользуются различными способами сэкономить при бронировании жилья в отпуске, включая программы лояльности и акции. Согласно данным онлайн-сервиса Bronevik, чтобы выгодно отдохнуть, туристы чаще всего пользуются специальными тарифами гостиниц или сезонными акциями (за такой вариант проголосовали 38 процентов опрошенных).