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14:04, 19 августа 2024Путешествия

Раскрыты главные страхи россиян в путешествиях

Твил.ру: российские туристы боятся перечислять предоплату за отель

Фото: American Green Travel / Unsplash

Аналитики онлайн-сервиса Твил.ру раскрыли главные страхи россиян в путешествиях. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, по данным экспертов, отечественные туристы больше всего боятся перечислять предоплату за отель. Они думают, что их не заселят в номер, а обратной связи от арендодателя не будет.

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Соотечественники также опасаются, что их не разместят в гостинице вместе с питомцами, с которыми они привыкли путешествовать. «Отдыхающих пугают военные действия, возможные атаки беспилотников, пожары, которые могут случиться в месте отпуска», — говорится в сообщении.

Более того, туристов пугает возможное несоответствие реальных номеров фотографиям, а также потенциальные аварии, отсутствие воды, электричества и мобильной связи.

Настораживают россиян и ситуации, когда владельцы съемных квартир или работники гостиниц в мессенджерах запрашивают у них личные данные.

Ранее российские туристы рассказали, что пользуются различными способами сэкономить при бронировании жилья в отпуске, включая программы лояльности и акции. Согласно данным онлайн-сервиса Bronevik, чтобы выгодно отдохнуть, туристы чаще всего пользуются специальными тарифами гостиниц или сезонными акциями (за такой вариант проголосовали 38 процентов опрошенных).

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      Фариза Бацазова
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