Разницу между количеством оргазмов у мужчин и женщин объяснили

Разница между тем, как часто оргазма достигают мужчины и женщины, во многом возникает из-за того, что в большинстве исследований под сексом подразумевается исключительно процесс проникновения, заявила секс-коуч и писательница Фрэнки Кукни. Такое мнение она выразила в своей авторской колонке для издания The Guardian.

Кукни подтвердила, что мужчины действительно чаще женщин достигают оргазма, и эти статистические данные не меняются с возрастом. Об этом, по ее словам, свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Sexual Medicine. Его результаты показали, что частота оргазмов у мужчин в возрасте от 18 до 100 лет колеблется в диапазоне от 70 до 85 процентов, в то время как у женщин — всего от 46 до 58 процентов.

Однако, как подчеркнула специалистка, речь в этом опросе шла исключительно о половом контакте с проникновением, и эта формулировка имеет решающее значение, ведь женщины значительно реже достигают кульминации таким образом. «Когда дело доходит до секса, то, что делается губами, руками, языками, пальцами и игрушками, слишком часто называют "прелюдией" и не считают "правильным сексом". Однако женщин именно эти действия чаще всего приводят к оргазму», — объяснила Кукни.

Коуч также призвала перестать использовать слово «секс» для обозначения исключительно полового акта с проникновением, потому что это создает ложное впечатление, будто именно он — самая важная часть процесса для обоих партнеров. В частности, женщины гораздо чаще достигают кульминации при стимуляции клитора, поэтому имеет смысл уделять внимание альтернативным видам интимной близости, добавила она в заключение.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала женщинам правила секса с мужчиной с большим пенисом. В частности, она рекомендовала переходить к проникновению только тогда, когда женщина будет сильно возбуждена.