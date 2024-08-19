Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 19 августа 2024Забота о себе

Разницу между количеством оргазмов у мужчин и женщин объяснили

Фото: Timur Romanov / Unsplash

Разница между тем, как часто оргазма достигают мужчины и женщины, во многом возникает из-за того, что в большинстве исследований под сексом подразумевается исключительно процесс проникновения, заявила секс-коуч и писательница Фрэнки Кукни. Такое мнение она выразила в своей авторской колонке для издания The Guardian.

Кукни подтвердила, что мужчины действительно чаще женщин достигают оргазма, и эти статистические данные не меняются с возрастом. Об этом, по ее словам, свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Sexual Medicine. Его результаты показали, что частота оргазмов у мужчин в возрасте от 18 до 100 лет колеблется в диапазоне от 70 до 85 процентов, в то время как у женщин — всего от 46 до 58 процентов.

Однако, как подчеркнула специалистка, речь в этом опросе шла исключительно о половом контакте с проникновением, и эта формулировка имеет решающее значение, ведь женщины значительно реже достигают кульминации таким образом. «Когда дело доходит до секса, то, что делается губами, руками, языками, пальцами и игрушками, слишком часто называют "прелюдией" и не считают "правильным сексом". Однако женщин именно эти действия чаще всего приводят к оргазму», — объяснила Кукни.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Коуч также призвала перестать использовать слово «секс» для обозначения исключительно полового акта с проникновением, потому что это создает ложное впечатление, будто именно он — самая важная часть процесса для обоих партнеров. В частности, женщины гораздо чаще достигают кульминации при стимуляции клитора, поэтому имеет смысл уделять внимание альтернативным видам интимной близости, добавила она в заключение.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала женщинам правила секса с мужчиной с большим пенисом. В частности, она рекомендовала переходить к проникновению только тогда, когда женщина будет сильно возбуждена.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуму внесут законопроект о запрете приезда в Россию мигрантов с семьями. Кого это может затронуть?

      ВС России поразили место сбора иностранных наемников в пригороде Киева

      В Петербург из Швейцарии привезут прах фигуристов Белоусовой и Протопопова

      Россиянка описала поездку в Сочи фразой «оказалась одной из худших»

      Вавилонские надписи с мрачными пророчествами расшифрована спустя три тысячи лет

      Лукашенко заявил о денацифицикации Украины

      Раскрыта доля имеющих накопления россиян

      В ХАМАС назвали причину отказа от сделки с Израилем

      В России стали уделять минимум времени на подработку

      В части российского региона введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше