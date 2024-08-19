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20:13, 19 августа 2024Культура

Разрыв помолвки Дакоты Джонсон с солистом Coldplay опровергли

Дакота Джонсон показала кольцо на фоне слухов о расставании с Крисом Мартином

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Актриса Дакота Джонсон появилась на публике с обручальным кольцом на фоне слухов об отмене свадьбы и расставании с солистом группы Coldplay Крисом Мартином. Об этом пишет People.

Звезду фильма «50 оттенков серого» заметили на прогулке с друзьями. На безымянном пальце у нее было помолвочное кольцо с крупным камнем.

Ранее источники сообщили Daily Mail, что артистка и музыкант расстались после нескольких лет отношений и помолвки.

Джонсон и Мартин уже расставались в 2019 году, однако вскоре звездную пару снова заметили вместе.

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      Варвара Кошечкина
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