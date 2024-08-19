Разрыв помолвки Дакоты Джонсон с солистом Coldplay опровергли

Дакота Джонсон показала кольцо на фоне слухов о расставании с Крисом Мартином

Актриса Дакота Джонсон появилась на публике с обручальным кольцом на фоне слухов об отмене свадьбы и расставании с солистом группы Coldplay Крисом Мартином. Об этом пишет People.

Звезду фильма «50 оттенков серого» заметили на прогулке с друзьями. На безымянном пальце у нее было помолвочное кольцо с крупным камнем.

Ранее источники сообщили Daily Mail, что артистка и музыкант расстались после нескольких лет отношений и помолвки.

Джонсон и Мартин уже расставались в 2019 году, однако вскоре звездную пару снова заметили вместе.