Россиян предупредили об опасной высоте пепла вулкана на Камчатке

Синоптик Вильфанд: вулкан Шивелуч выбросит пепел на высоту в девять километров

Расположенный на Камчатке вулкан Шивелуч выбросит пепел на высоту в девять километров. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, вулканы редко выбрасывают пепел на такую высоту. Такое положение дел, по его словам, создает трудности для самолетов, поскольку на такой высоте они обычно снижаются для последующей посадки.

В случае с подъемом пепла на такую высоту руководству воздушного судна придется принять решение об изменении маршрута самолета, указал Вильфанд. При этом необходимо принимать во внимание площадь рассеивания пепла.

Ранее стало известно, что в части Камчатки из-за угрозы пеплопада введут режим повышенной готовности. По данным правительства края, на обозначенной территории возможно изменение направления ветра и погодных условий, к которым местные власти должны быть готовы. Во время пеплопада накануне никто не пострадал, а шлейф от извержения 18 августа направился в сторону Тихого океана, уточнил глава района Олег Бондаренко.