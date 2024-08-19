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12:39, 19 августа 2024Забота о себе

Россиянам назвали лучший вариант физической нагрузки

Фото: serjan midili / Unsplash

Спортивные нагрузки важны для физического и психического здоровья, поскольку способствуют профилактике многих патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и рак. О том, какой должна быть норма физической активности и оптимальная программа тренировок, «Ленте.ру» рассказала врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова.

Лучшим вариантом нагрузок доктор назвала тренировки под руководством специалиста, поскольку он может направлять, подсказывать и своевременно корректировать программу занятий и технику упражнений.

Без должной физической подготовки самостоятельно безопасно делать лишь упражнения, которые задействуют движение в одном-двух суставах, например, махи руками или ногами, сгибание и разгибание конечностей с комфортной амплитудой. При этом сложнокоординационные рекомендовано выполнять под контролем тренера или врача

Римма Даниловаврач ЛФК

Как отметила специалистка, программа тренировок должна основываться на трех принципах: специфичности, прогрессии и периодизации. Специфичность, по ее словам, подразумевает, что каждое упражнение должно быть направлено на улучшение конкретного показателя, например, силы, выносливости или амплитуды движений. Прогрессия предполагает постепенное увеличение нагрузки и усложнение упражнений, а периодизация — выполнение упражнений с определенной периодичностью и в течение определенного времени, подчеркнула врач.

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По словам врача, взрослым людям рекомендуется уделять физической активности (например, плаванию, бегу, гимнастике или езде на велосипеде) от 150 до 300 минут в неделю. Заниматься ей нужно три-четыре раза по 50-60 минут, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

При этом доктор подчеркнула, что для детей и подростков норма физической активности другая. Детям и подросткам в возрасте от 5 до 17 лет рекомендуется уделять ей примерно по 60 минут в день, а детям до 5 лет — по 5-15 минут три-четыре раза в день.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская перечислила несколько полезных для укрепления спины видов спорта. По ее словам, Лучшими видами спорта для позвоночника она назвала плавание, пилатес или йогу, а также пешие прогулки.

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      Наталья Обрядина
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