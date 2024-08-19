Россиянам назвали самые выносливые автомобили

Автоэксперт Антюфьев: Ford Kuga второго поколения может проехать 300 тыс. км

Некоторые модели иномарок при правильном обслуживании способны проехать более 300 тысяч километров без серьезных проблем. Самые надежные машины назвал в беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.

Одним из самых выносливых автомобилей стал Ford Kuga второго поколения с атмосферным мотором на 2,5 литра. По словам автоэксперта, его двигатель прост и надежен, а также позволяет использовать бензин Аи-92, что делает автомобиль экономичным.

Преодолеть отметку в 300 тысяч километров пробега могут также Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом Антюфьев предупредил россиян, что заводской катализатор на этих моделях может разрушиться уже через 80 тысяч километров, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.

В топ-5 надежных автомобилей вошел также Renault Logan, который давно зарекомендовал себя как неприхотливый и выносливый. По мнению собеседника газеты, ресурс таких машин составляет до 400 тысяч километров за счет простой конструкции с ремнем ГРМ. Однако следует помнить о необходимости замены этой делали каждые 100 тысяч километров, добавил Антюфьев.

Также в список выносливых моделей эксперта попали Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем 1,6 литра и мощностью 90 и 110 лошадиных сил — они способны проехать 350-400 тысяч километров при грамотном уходе за автомобилем. Кроме того, он отметил Ford Focus II, при этом версии с дизельным двигателем более долговечные.

В июле в России выросли продажи подержанных автомобилей — по сравнению с июньским показателем они увеличились на 9,3 процента и достигли уровня в 546,2 тысячи единиц. В годовом выражении продажи б/у машин в стране увеличились на 6,7 процента. Июльская динамика реализации подержанных автомобилей оказалась рекордной с начала 2024 года, отметили эксперты.