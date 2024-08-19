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13:24, 19 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали об опасности использования кондиционера

Врачи предупредили о рисках распространения инфекций при включенном кондиционере

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Кондиционер, спасающий россиян от жары в летние месяцы, также может быть источником опасности для здоровья. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры Людмилу Катанахову.

В процессе использования кондиционера можно заразиться рядом инфекций, включая грибковые, бактериальные и вирусные, указала эксперт. Если не проводить обработку и дезинфекцию кондиционера, риски возрастают, предупредила она.

Среди других возможных последствий — синусит, представляющий собой воспалительное заболевание слизистых оболочек придаточных пазух носа, а также менингит, при котором воспаляются оболочки головного и спинного мозга. Последний особенно опасен, поскольку может иметь длительные последствия для здоровья.

Еще одно заболевание, которое может быть вызвано использованием кондиционера, — болезнь легионеров. Это инфекционное заболевание, которое может протекать как в форме простуды, так и воспаления легких.

Ранее терапевт и кардиолог Наталья Корягина предупредила о возможности размножения в кондиционерах бактерий и грибков. Такой сценарий возможен, если редко менять встроенные фильтры, пояснила она. В закрытом помещении при использовании кондиционеров возможно быстрое размножение вирусов, а низкая влажность при этом способствует пересыханию слизистых у людей.

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