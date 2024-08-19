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16:27, 19 августа 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со старшим братом и выстрелил ему в голову из-за подзатыльника

Дагестанец зарезал старшего брата и выстрелил ему в голову из-за подзатыльника

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Дагестанец с ножом расправился со старшим братом и выстрелил ему в голову из-за подзатыльника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 21-летний фигурант получил удар по голове от старшего родственника. Он попросил его больше так не делать, но мужчина еще раз ударил его. Тогда молодой человек попытался дать сдачи, но его обидчик схватил нож. После этого младший брат выхватил нож из рук старшего и вонзил ему в шею, а потом взял его пистолет и выстрелил ему в голову. Расправившись с пострадавшим, юноша попытался спрятаться в доме бабушки, но туда привел полицию двоюродный брат. Молодого человека задержали. Он получил шесть лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы, расправившейся с 50-летним братом.

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      Анна Габай
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