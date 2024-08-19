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18:45, 19 августа 2024Россия

Россиянка зажгла свечку по случаю православного праздника и осталась без квартиры

В Подмосковье пенсионерка зажгла свечку и осталась без квартиры

В Коломне Московской области 64-летняя пенсионерка зажгла свечку по случаю православного праздника Преображения Господня и осталась без квартиры. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как огонь распространился по всей квартире — яркое пламя охватило помещение, с балкона и из окон повалил дым.

По данным канала, россиянка поставила в комнате свечу и отошла на кухню, а когда вернулась, огонь охватил всю комнату. Женщина попыталась потушить пожар, но не смогла — сильно обожгла руку и, решив, что нужно спасаться, выбежала на улицу.

Соседи позвонили в экстренные службы и оказали первую помощь пенсионерке. Shot сообщает, что у женщины также сгорели все документы и телефон.

Ранее в столичном районе Кунцево таролог едва не сжег собственную квартиру во время расклада по заказу клиента — во время ритуала предсказатель выронил свечу. Пламя быстро распространилось по квартире.

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      Елена Торубарова
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