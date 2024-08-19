Российского военного и его знакомого осудили за кражу iPhone у продавца интернет-сервиса

В Иркутске суд вынес приговоры военному и его знакомому за кражу iPhone 15

Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговоры военному и его знакомому за кражу смартфон Apple iPhone 15. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военнослужащий проведет четыре года и семь месяцев в колонии особого режима, а его знакомый — четыре года в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

По версии следствия, осужденные договорились похитить смартфон у человека, который продавал его на одном из интернет-сервисов. Знакомый военного взял у потерпевшего телефон для осмотра, а сам военнослужащий распылил перцовый баллончик в лицо владельца iPhone 15. После этого мужчины скрылись вместе со смартфоном. Аналогичным образом они похитили еще пять iPhone в пункте скупки мобильных телефонов.

Ранее в Санкт-Петербурге у 31-летнего актера из российского сериала «Слово пацана» Александра Манько украли iPhone.

