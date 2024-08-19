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09:59, 19 августа 2024Силовые структуры

Российского военного приговорили к восьми годам колонии за самоволку

В Южно-Сахалинске суд приговорил военного к 8 годам за уклонение от службы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима военного за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его также лишили звания «старший прапорщик». Мужчину признали виновным по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

По версии следствия, 6 августа 2022 года осужденный без уважительной причины не вернулся в воинскую часть в Приморском крае и уехал в другой город. 28 февраля 2024 года он сам пришел в военную комендатуру в Южно-Сахалинске.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного к шести с половиной годам колонии общего режима за отдых от службы в течение двух лет.

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