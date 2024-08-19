Спецслужбы Казахстана станут эффективнее

Токаев наделил спецслужбы Казахстана новыми функциями

Комитет национальной безопасности (КНБ) и Пограничную службу Республики Казахстан наделят новыми функциями. Указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.kz.

КНБ Казахстана сможет контролировать операторов связи на территории республики для проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также согласовывать правила представления агрегированных данных операторами связи для предотвращения угроз социального и природного характеров.

К функциям Пограничной службы КНБ Казахстана добавятся меры по предотвращению торговли людьми. Ведомство сможет участвовать «в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в КНБ Казахстана сообщали о планах «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ), регулярно призывать к войне с Россией и другими государствами.