Трамп и Харрис сравнялись в ключевых для выборов штатах

Newsweek: Трамп и Харрис сравнялись в Аризоне, Мичигане и Пенсильвании

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись в ряде ключевых для выборов штатах, включая Аризону, Мичиган, Пенсильванию, Неваду. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Кандидаты набрали абсолютно одинаковое количество голосов: 50 процентов в Пенсильвании и 49 процентов в Висконсине. По данным опроса, Трамп также лидирует с перевесом в 1 процентный пункт в Аризоне (50 процентов против 49 процентов у Харрис) и на 2 процентных пункта в Джорджии и Северной Каролине (50 процентов против 48 процентов)», — отмечает издание.

При этом опрос содержит погрешность в четыре процента, что может говорить о волатильности результатов и непредсказуемости ситуации. Как отметили авторы материала, несмотря на небольшое лидерство Харрис в общенациональном вопросе, погрешность в опросе делает шансы политиков равными.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Харрис обошла своего соперника на предстоящих выборах президента Трампа в опросе об экономическом доверии. Она набрала 42 процента, в то время как кандидат от Республиканской партии набрал 41 процент.