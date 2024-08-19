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19:42, 19 августа 2024Путешествия

Туристы искупались в канале напротив кладбища в Европе и прослыли в сети отвратительными

New York Post: туристы искупались в канале напротив кладбища в Венеции

Кадр: New York Post

Двое туристов искупались в канале напротив кладбища в Европе и прослыли в сети отвратительными. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел возле кладбища Сан-Микеле в Венеции, Италия. Туристы прыгнули в мутную воду канала, по которому проплывают речные трамваи, и попали на видео. Местные жители были возмущены из-за случившегося и назвали поведение отдыхающих позорным.

«У меня нет слов», «В других странах бы арестовали и оштрафовали за такое поведение», «Грубо и невежественно», — писали юзеры.

Венеция стала первым городом в мире, который начал взимать плату с туристов, чтобы справиться со скоплениями людей и создать более комфортные условия для жителей. Кроме того, с лета 2024-го местные власти запретили въезд туристическим группам численностью более 25 человек в сопровождении гида.

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      Марк Успенский
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